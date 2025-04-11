Росстат повысил оценку роста ВВП России в 2024 году с 4,1% до 4,3%

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Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Росстат повысил оценку роста ВВП России в 2024 году до 4,3% с первой оценки в 4,1% (была опубликована в феврале), говорится в сообщении статслужбы, в котором дана вторая оценка ВВП за 2024 год и актуализированы квартальные данные за 2024 год.

Росстат объяснил, что пересмотр связан с уточнением данных об индексе физического объема валовой добавленной стоимости отрасли "строительство" и уточнением данных о налогах на продукты.

Росстат опубликовал и первую оценку динамики ВВП в IV квартале 2024 года - рост на 4,5% к IV кварталу 2023 года.

Одновременно немного пересмотрена поквартальная динамика в I-III кварталах 2024 года. В I квартале 2024 года, по уточненным данным, ВВП вырос на 5,4% в годовом выражении (оценка не изменилась), во II квартале 2024 года рост ВВП составил 4,3% (уточнена с роста на 4,1%), в III квартале ВВП вырос на 3,3% в годовом выражении (уточнена с роста на 3,1%).

Объем ВВП России за 2024 год составил в текущих ценах 201 трлн 152,1 млрд рублей. Индекс-дефлятор ВВП за 2024 год по отношению к среднегодовым ценам 2023 года составил 109,3%.

Минэкономразвития оценило рост ВВП за январь-февраль 2025 года на уровне 1,9%. В феврале 2025 года, по оценке министерства, рост ВВП составил 0,8% в годовом измерении (замедлению способствовал високосный день в феврале 2024 года) после повышения на 3% в январе.

Банк России в феврале повысил свой прогноз роста ВВП страны на 2025 год до 1,0-2,0% с 0,5-1,5%, одновременно понизив прогноз роста на 2026 год до 0,5-1,5% с 1,0-2,0%.

Аналитики, опрошенные в начале апреля "Интерфаксом", прогнозируют увеличение ВВП в 2025 году на 1,6%, в 2026 году - на 1,7%.

Прогноз Минэкономразвития от сентября по росту ВВП в 2025 году - 2,5% (министерство уточнит его в апреле), в 2026 году - 2,6%.