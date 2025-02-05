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Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 5 февраля снизилась на 11%

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Ставка пошлины на экспорт пшеницы из России с 5 февраля снизилась на 11%, до 3 тыс. 941,6 руб. за тонну с 4 тыс. 430,1 руб., сообщает Минсельхоз.

Пошлина на ячмень также уменьшилась - до 3 тыс. 012,5 руб. с 3 тыс. 407,8 руб. за тонну, на кукурузу - до 4 тыс. 255,3 руб. с 4 тыс. 659,1 руб. за тонну.

Ставки были рассчитаны исходя из индикативных цен: $240,9 за тонну на пшеницу ($240,9 за предыдущий период), $215,3 - на ячмень ($215,3), $234 - на кукурузу ($233).

Эти ставки будут действовать по 11 февраля включительно.

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на базе индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. Сначала ставки пошлин исчислялись в долларах. С июля 2022 года они определяются в рублях. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценами.

Сначала базовая цена для расчета пошлин составляла 15 тыс. руб. за тонну пшеницы и 13,875 тыс. руб. за тонну ячменя и кукурузы. С июня 2023 года она была повышена до 17 тыс. и 15,875 тыс. руб. за тонну соответственно. С 28 июня 2024 года базовая цена на пшеницу составляет 18 тыс. руб., на ячмень и кукурузу - 16,875 тыс. руб. за тонну.

Минсельхоз РФ
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