Индексы МосБиржи и РТС начали основные торги снижением на 0,4%

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в начале основных торгов на "Мосбирже" демонстрирует негативную динамику цен большинства blue chips из-за локального ослабления опасений расширения "торговых войн", а также в отсутствие оптимистичных геополитических новостей и на ожиданиях новых антироссийских санкций Запада.

Индексы РТС и МосБиржи за минуту основных торгов просели на 0,4%, лидируют в откате акции ПАО "Группа Позитив" (-4,1%), ГК "Самолет" (-3,2%), ПАО "Группа компаний ПИК" (-2,8%); дорожают бумаги золотодобывающих компаний во главе с акциями "Селигдара" (+5,5%) на фоне рекордных цен на золото (цена драгметалла превысила $2880 за унцию) из-за неопределенности вокруг внешнеторговой политики США.

К 10:01 индекс МосБиржи снизился на 0,4% до 2905,97 пункта, индекс РТС снизился на 0,4% до 929,07 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" демонстрируют негативную динамику в пределах 2,6%.

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 5 февраля, составляет 98,5336 рубля (-1,41 рубля).

Подешевели также акции "Мечела" (-2,6%), "Северстали" (-1,8%), АФК "Система" (-1,4%), "Аэрофлота" (-1,1%), "МТС" (-1,1%), "РусГидро" (-1,1%), "НЛМК" (-1%), "ММК" (-0,9%), "Норникеля" (-0,9%), "Т-Технологии" (-0,9%), "Газпрома" (-0,7%), "НОВАТЭКа" (-0,6%), "Московской биржи" (-0,4%), "Газпром нефти" (-0,4%), ВТБ (-0,4%), "Магнита" (-0,4%), Сбербанка (-0,3% и -0,3% "префы"), "АЛРОСА" (-0,1%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%), "Роснефти" (-0,1%), "Сургутнефтегаза" (-0,1% и -0,4% "префы").

Подорожали акции ПАО "Полюс" (+1,6%), ОК "Русал" (+0,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 10:01 составил 9,02 млрд рублей (из них 920,81 млн рублей пришлось на акции "Полюса", 867,23 млн рублей на бумаги "Селигдара" и 779,4 млн рублей на акции "Т-Технологии").

Как отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова, рынки стали получать сигналы о возможном смягчении торговой позиции президента США Дональда Трампа и его готовности к диалогу по введению пошлин. Тем не менее условия мировой торговли все же могут ужесточиться, что несет в себе дополнительные инфляционные риски, которые продолжают поддерживать цены на золото.

Российский рынок акций остается в рамках диапазона 2880-2985 пунктов по индексу МосБиржи, не получая новостей для более масштабного движения. В конце следующей недели пройдет заседание Банка России, и на данный момент не исключается новое повышение ключевой ставки, хотя консенсус все же склоняется в сторону ее неизменности. Риски ужесточения монетарной политики при отсутствии воодушевляющих геополитических новостей могут оказывать краткосрочное давление на акции, считает аналитик.

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", российский рынок акций остается во власти двух факторов: новостей вокруг украинского кризиса и монетарной политики ЦБ. В среду в фокусе внимания у инвесторов будут данные Росстата по инфляции, которые выйдут после закрытия основных торгов "Мосбиржи", и вероятно, определят динамику индекса биржи до конца торговой недели. Еще одним важным фактором станет сезон отчетности, который может оказать влияние на рыночные настроения, полагают эксперты.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Гордей Смирнов, индекс МосБиржи на этой неделе не сумел продолжить рост после пробития уровня сопротивления на отметке 2970 пунктов и начал коррекцию. Ближайшая точка для вероятного коррекционного снижения расположена на уровне поддержки 2900 пунктов, где пролегает 200-дневная скользящая средняя.

В США индексы акций накануне выросли на 0,3-1,4% во главе с Nasdaq вслед за подъемом технологического и нефтяного секторов. Инвесторы следят за развитием ситуации вокруг американских пошлин на импорт, а также за квартальной отчетностью компаний.

Заказы промышленных предприятий США в декабре сократились на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство торговли. Это самое значительное снижение за полгода. Аналитики в среднем прогнозировали уменьшение на 0,7%, по данным Trading Economics. Респонденты MarketWatch ожидали падения на 0,8%.

Количество открытых вакансий в США в декабре уменьшилось на 556 тыс. относительно предыдущего месяца и составило 7,6 млн, сообщило министерство труда. Это второй самый низкий показатель с января 2021 года, меньше вакансий (7,372 млн) было открыто только в сентябре прошлого года.

Котировки бумаг Palantir Technologies взлетели на 24%. Поставщик решений для работы с большими данными в октябре-декабре получил скорректированную прибыль и выручку лучше ожиданий, а также дал сильный прогноз на текущий период.

В Азии в среду наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 подрос на 0,1%, австралийский ASX Australia - на 0,6%, южнокорейский Kospi - на 1,1%, китайский Shanghai Composite просел на 0,7%, гонконгский Hang Seng теряет 1,3%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,3-0,8%).

Китайский рынок проседает в ходе первых торгов после недельных выходных по случаю празднования Нового года по Лунному календарю. Инвесторов беспокоит возросшая напряженность в американо-китайской торговле, а также неопределенность экономических перспектив, отмечает Trading Economics.

США со вторника повысили ввозные пошлины на китайские товары. Позднее стало известно, что Почтовая служба США приостановила прием посылок из КНР и Гонконга до дальнейшего уведомления.

Кроме того, индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Китая, который рассчитывает Caixin, в январе опустился до 51 пункта по сравнению с 52,2 пункта месяцем ранее. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые ожидали повышения в среднем до 52,3 пункта.

Темпы роста потребительских цен в Южной Корее в январе ускорились до 2,2% в годовом выражении по сравнению с 1,9% в предыдущий месяц. В результате инфляция достигла максимума за полгода. В январе относительно декабря цены повысились на 0,7%. Эксперты в среднем ожидали роста на 2% в годовом выражении и 0,4% за месяц.

На нефтяном рынке утром в среду цены корректируются вниз.

К 10:01 по Москве апрельские фьючерсы на Brent дешевели на 0,3% до $75,97 за баррель (+0,3% во вторник), мартовские фьючерсы на WTI дешевели на 0,2% до $72,57 за баррель (-0,6% во вторник).

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен добиться остановки иранского экспорта нефти в рамках политики максимального давления на Тегеран.

На пресс-конференции с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху в Вашингтоне Трамп подчеркнул, что хочет добиться того, "чтобы экспорт иранской нефти был равен нулю". Также он пообещал вводить против Тегерана жесткие санкции.

В то же время Трамп заявил, что хотел бы избежать войны с Ираном. "Если нам удастся выполнить задачу, не доводя дело до боевых действий, то это будет замечательно", - сказал Трамп на совместной с Нетаньяху пресс-конференции.

Он отметил, что у Ирана может быть невероятное будущее, если он откажется от разработки ядерного оружия. При этом президент повторил, что по его мнению, у Ирана не может быть ядерного оружия, а если Тегеран его получит, "это будет для них очень плохо". Ранее во вторник Трамп заявил, что иранские ученые очень близко подошли к созданию ядерного оружия.

За последние четыре года санкционное давление на Иран ослабло, что позволило стране нарастить экспорт нефти примерно на 1 млн баррелей в сутки.

Давление на котировки оказывает ситуация в глобальной внешней торговле после того, как Трамп озвучил угрозы ввести дополнительные пошлины на импорт товаров из ряда стран.

Вступление в силу пошлин на канадский и мексиканский импорт было отложено, поскольку страны согласились на уступки, однако министерство финансов КНР объявило о введении собственных тарифов на импортируемые из США уголь, сжиженный природный газ, нефть, сельскохозяйственную технику и автомобили.

Эти новости вызвали повышенную тревогу участников рынка по поводу роста экономики Китая, второй в мире. Также страна является ведущим глобальным импортером топлива.

Аналитики S&P Global Commodity Insights отметили, что ответные меры Китая остаются довольно сдержанными, что говорит о готовности Пекина "скорее к переговорам, чем к эскалации".

Тем временем Американский институт нефти (API) сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю выросли на 5,03 млн баррелей. Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали более умеренного роста - на 3,17 млн баррелей.

Официальный отчет Минэнерго США выйдет в среду вечером. Опрошенные S&P Global Commodity Insights аналитики в среднем прогнозируют увеличение запасов нефти на 3,4 млн баррелей, бензина - на 100 тысяч баррелей, а также ждут снижения запасов дистиллятов на 2,9 млн баррелей.