В ЦБ РФ считают, что рано делать выводы об эффекте от повышения НДС

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Оценивать эффекты от повышения НДС пока рано, они еще могут проявиться до конца I квартала, заявил советник председателя ЦБ РФ Кирилл Тремасов.

"Эффекты, связанные с повышением НДС, могут ещё иметь место и в феврале, и в марте. Я думаю, до конца первого квартала эти эффекты, наверное, в полной мере будут реализованы, мы их увидим уже в полном объёме. Пока делать какие-то окончательные выводы, какими оказались эти эффекты - более сильными, или более слабыми, наверное, пока об этом ещё рано говорить", - сообщил Тремасов журналистам в кулуарах конференции Smart-lab&Cbonds.

Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что влияние изменений налогов, в том числе повышения НДС, на инфляцию в РФ оказалось значительно ниже, чем ожидалось, это следствие жесткой денежно-кредитной политики (ДКП).

Зампред Банка России Алексей Заботкин до этого сообщил, что разовые проинфляционные факторы, реализовавшиеся в январе, будут исчерпаны в начале 2026 года, они не будут иметь вторичных эффектов в части влияния на инфляционные ожидания.

Ценовые ожидания предприятий РФ в феврале снизились после роста в январе 2026 года на фоне повышения НДС, приблизившись к среднему уровню 2025 года. Инфляционные ожидания населения РФ в феврале 2026 года снизились с 13,7% до 13,1%, вернувшись на уровень апреля 2025 года.

"То, что резко скорректировались ценовые ожидания бизнеса, это, в общем-то, наверное, логично. То, что ценовые ожидания населения тоже вниз пошли, это такой умеренно-позитивный сюрприз, я бы сказал", - заявил Тремасов.

Он отметил, что снижение инфляционных ожиданий населения в феврале, несмотря на ряд проинфляционных факторов в начале года, является хорошим индикатором.

"Что касается ожиданий населения, в моём понимании они стабильны уже полтора года. Мы видим колебания на несколько десятых туда-сюда, но, если смотреть более длительную картину, то они в целом стабильны. Вслед за этим колебанием вниз, наверно, может быть какое-то колебание вверх небольшое, но я бы это не трактовал прямо как рост инфляционных ожиданий или резкое падение инфляционных ожиданий. По большому, моё ощущение, что они просто залипли на уровне 13-14%", - отметил советник главы ЦБ.

Кирилл Тремасов НДС ЦБ РФ Центробанк
