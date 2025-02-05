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В РФ увеличили уровень возмещения банкам по семейной ипотеке

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Правительство РФ увеличило уровень возмещения банкам по семейной ипотеке, говорится в сообщении Минфина РФ.

Аналогичное решение было принято по "дальневосточной" ипотеке, Минфин опубликовал соответствующий документ вечером во вторник.

В частности, увеличивается уровень возмещения на весь срок действия льготных ипотечных кредитов до 3 процентных пунктов (п.п.) по кредитам, выданным с 7 февраля по 6 августа 2025 года на покупку жилья в многоквартирных домах. Уровень возмещения увеличивается до 3,5 п.п. по кредитам, выданным в этот же период на индивидуальное жилищное строительство.

"В условиях текущей ДКП, направленной на снижение инфляции, данная мера позволит поддержать выдачу льготных ипотечных кредитов. Ранее возмещение по "Семейной ипотеке" на ИЖС и многоквартирные дома рассчитывалось по формуле: ключевая ставка, увеличенная на 2 п.п., минус ставка по льготной программе, а по "Дальневосточной и арктической ипотеке", – увеличенная на 1,5 п.п.", - сообщил Минфин.

В настоящее время "Семейная ипотека" является самой массовой программой льготной ипотеки.

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