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Аналитики Frank RG сообщили о сокращении выдачи ипотеки в России в январе на 55%

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - В России в январе 2025 года выдача ипотеки в натуральном выражении снизилась на 55% в годовом исчислении, показало исследование аналитиков компании Frank RG.

"В январе 2025 года банки выдали 32,2 тысячи ипотечных кредитов, что на 51% меньше декабря и на 55% - января 2024 года. В денежной оценке выдачи сократились на 53% к январю 2024 года и составили 131,6 млрд рублей (-55% к декабрю 2024 года)", - пишут они.

Аналитики связывают это с сезонностью, сохранением высоких ставок по рыночным ипотечным программам и ужесточением политики ЦБ.

Доля новостроек в структуре ипотеки выросла на 11 п.п. по сравнению с январем 2024 года, до 44%, но упала на 2 п.п. по сравнению с декабрем 2024 года. Доля готовых квартир сократилась до 28%: (-10 п.п. по сравнению с январем прошлого года и -2 п.п. относительно декабря). Доля готовых домов упала на 4 п.п. за год и на 3 п.п. за месяц, составив 4%. Доля индивидуального жилищного строительства (ИЖС) снизилась до 1% (-10 п.п. за год и -2 п.п. за месяц).

По программам с господдержкой в прошлом месяце выдали 16 тыс. кредитов, что на 57% меньше, чем в январе 2024-го.

Совокупный объем ипотечного портфеля за месяц снизился на 1%, составив на начало февраля 20,9 трлн рублей. При этом за год он вырос на 9%.

Frank RG Банк России
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