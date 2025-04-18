Расходы американцев на Пасху в 2025 году вырастут на 5,4% до $23,6 млрд

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Совокупные расходы американцев на празднование Пасхи в 2025 году увеличатся на 5,4% и составят $23,6 млрд, показал ежегодный опрос Национальной федерации розничной торговли (NRF) США.

Рекордный показатель в $24 млрд был зафиксирован в 2023 году, минимальный - в 2009 году, на уровне $12,7 млрд.

"Как мы уже наблюдали во время пандемии, такие праздники как Пасха особенно много значат для американцев в периоды неопределенности, - отметила вице-президент NRF Кэтрин Каллен. - Потребители очень хотят отпраздновать Пасху, и ритейлеры готовы помочь им в этом".

Траты американцев на продукты питания на Пасху составят $7,4 млрд, на подарки - $3,8 млрд, на одежду - $3,5 млрд, на сладости - $3,3 млрд, на цветы - $1,9 млрд, на предметы для украшения дома - $1,7 млрд. Покупать сладости планируют 92% респондентов, продукты - 89%, подарки - 65%, украшения - 51%, одежду - 49% опрошенных.

Более половины американцев планируют отметить праздник приготовлением праздничного обеда (58%), а также намерены посетить родственников или друзей (55%). Пойти в церковь планируют 45% респондентов. Также половина опрошенных с детьми хотят поохотиться за пасхальными яйцами (54%).

Наиболее популярны в этом году покупки в дискаунтерах (55%) и универмагах (44%). Между тем 36% покупателей планируют воспользоваться онлайн-покупками.

Свыше половины (54%) из тех, кто не празднует Пасху, все равно планируют воспользоваться праздничными распродажами. Они намерены потратить в среднем $25,43 на человека, или в общей сложности порядка $800 млн.

В опросе, который проводился с 3 по 7 марта, приняли участие почти 8 тысяч человек.