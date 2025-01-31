Поиск

Орбан обещает отменить санкции ЕС против России, если транзит газа РФ через Украину не возобновится

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в пятницу пригрозил положить конец санкциям Евросоюза против России в случае, если ЕС не выполнит обещание по возобновлению транзита российского газа через территорию Украины, сообщает Bloomberg.

"Если обещание будет нарушено, мы не просто предложим отменить санкции, мы их отменим", - заявил Орбан.

Кроме того, как сообщают западные СМИ, премьер Венгрии назвал неприемлемым прекращение поставок российского газа через территорию Украины.

"То, что Украина не желает пропускать российский газ через свою территорию в Центральную Европу, и тем самым повышает цены на газ, неприемлемо", - подчеркнул Орбан.

В понедельник глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что власти ЕС дали Будапешту запрошенные им гарантии безопасности в сфере энергетики.

"Венгрия получила запрошенные гарантии по энергетической безопасности нашей страны. Еврокомиссия взяла на себя обязательства по защите поставок природного газа и нефтепроводов, ведущих в государства Евросоюза", - написал Сийярто.

"Европейская комиссия также просит Украину предоставить гарантии сохранения поставок нефти в ЕС", - добавил глава венгерского МИД.

Между тем глава дипломатии ЕС Кая Каллас в понедельник заявила, что главам МИД стран Евросоюза удалось договориться о продлении антироссийских санкций.

Позднее в понедельник Совет ЕС продлил экономические санкции Евросоюза в отношении РФ еще на 6 месяцев, до 31 июля 2025 года. Также Каллас заявила, что в Евросоюзе идет работа над 16-м пакетом санкций против РФ, в которые планируется включить широкий круг объектов от СПГ до консолей для видеоигр.

Виктор Орбан Венгрия ЕС Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Израильская авиация ударила по объектам "Хезболлы" в долине Бекаа в Ливане

Авиакатастрофа в Вашингтоне

Бывший российский фигурист Кирсанов погиб в авиакатастрофе в США

Что случилось этой ночью: пятница, 31 января

Рубио считает просчетом администрации Байдена поддержку Украины в конфликте с РФ

Рубио считает просчетом администрации Байдена поддержку Украины в конфликте с РФ
Авиакатастрофа в Вашингтоне

Трамп встретится с семьями погибших в авиакатастрофе в Вашингтоне

Группировка М23 угрожает дойти до столицы Конго

Группировка М23 угрожает дойти до столицы Конго
Авиакатастрофа в Вашингтоне

Посольство России в США находится в контакте с властями в связи с авиакатастрофой

Кандидат на пост главы Нацразведки США считает Сноудена преступником

Кандидат на пост главы Нацразведки США считает Сноудена преступником

Что произошло за день: четверг, 30 января

Авиакатастрофа в Вашингтоне

Трамп заявил, что США контактируют с Москвой по вопросу погибших в авиакатастрофе россиян

Трамп заявил, что США контактируют с Москвой по вопросу погибших в авиакатастрофе россиян
Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе306 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне27 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5785 материалов
Авиакатастрофа в ВашингтонеАвиакатастрофа в Вашингтоне22 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2145 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии153 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов185 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау80 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });