Орбан обещает отменить санкции ЕС против России, если транзит газа РФ через Украину не возобновится

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в пятницу пригрозил положить конец санкциям Евросоюза против России в случае, если ЕС не выполнит обещание по возобновлению транзита российского газа через территорию Украины, сообщает Bloomberg.

"Если обещание будет нарушено, мы не просто предложим отменить санкции, мы их отменим", - заявил Орбан.

Кроме того, как сообщают западные СМИ, премьер Венгрии назвал неприемлемым прекращение поставок российского газа через территорию Украины.

"То, что Украина не желает пропускать российский газ через свою территорию в Центральную Европу, и тем самым повышает цены на газ, неприемлемо", - подчеркнул Орбан.

В понедельник глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что власти ЕС дали Будапешту запрошенные им гарантии безопасности в сфере энергетики.

"Венгрия получила запрошенные гарантии по энергетической безопасности нашей страны. Еврокомиссия взяла на себя обязательства по защите поставок природного газа и нефтепроводов, ведущих в государства Евросоюза", - написал Сийярто.

"Европейская комиссия также просит Украину предоставить гарантии сохранения поставок нефти в ЕС", - добавил глава венгерского МИД.

Между тем глава дипломатии ЕС Кая Каллас в понедельник заявила, что главам МИД стран Евросоюза удалось договориться о продлении антироссийских санкций.

Позднее в понедельник Совет ЕС продлил экономические санкции Евросоюза в отношении РФ еще на 6 месяцев, до 31 июля 2025 года. Также Каллас заявила, что в Евросоюзе идет работа над 16-м пакетом санкций против РФ, в которые планируется включить широкий круг объектов от СПГ до консолей для видеоигр.