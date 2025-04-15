Совет директоров СТГ установил цену допэмиссии в пользу ПСБ в 1,89 рубля за акцию

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Смарттехгрупп" (СТГ), основным активом которого является микрофинансовая компания "КарМани" (CarMoney), установил цену акций допэмиссии, размещаемых по закрытой подписке в пользу ПСБ, на уровне 1,89 рубля за бумагу, говорится в сообщении компании.

СТГ и Промсвязьбанк (ПСБ) в сентябре 2024 года объявили о стратегическом партнерстве, в рамках которого пройдет запуск совместной платформы автокредитования. Банк также сообщил о планах довести свою долю в компании до 25%. Для этих целей ПСБ объявлял оферту по цене 2,5 рубля за акцию. Всего в рамках предложения банк планировал приобрести не более 440,9 млн акций "Смарттехгрупп", или до 20% всех акций в обращении. Одним из ключевых условий партнерства является ежегодная выплата дивидендов ПАО "СТГ".

В январе акционеры СТГ одобрили допэмиссию 745 млн акций по закрытой подписке в пользу Промсвязьбанка. Точное количество выкупаемых акций банк определит самостоятельно, все невыкупленные акции из общего объема дополнительной эмиссии будут погашены, то есть не будут выпущены в оборот и не увеличат акционерный капитал компании, сообщала СТГ.

Выкуп эмитированных акций ПСБ осуществит после прохождения всех юридических процедур, которые завершатся, по оценкам менеджмента СТГ, не позднее II квартала 2025 года.

Все привлеченные средства будут направлены в капитал СТГ. Докапитализация материнской компании приведет к росту регуляторного капитала дочернего финтех-сервиса CarMoney и даст новые возможности для развития бизнеса группы, отмечали в СТГ.

МФК "КарМани" работает под брендом CarMoney с 2016 года. Она специализируется на предоставлении микрозаймов физическим лицам под залог транспортных средств. МФК "КарМани" является 100%-м дочерним обществом "Смарттехгрупп". Торги акциями СТГ стартовали на Мосбирже 3 июля 2023 года.

Сейчас уставный капитал ПАО "Смарттехгрупп" состоит из 2 203 330 301 обыкновенной акции номинальной стоимостью 1 рубль/штука. В результате допэмиссии он может вырасти на 33,8% - до 2,948 млрд рублей.

По данным на конец марта 2024 года, 22,42% акций СТГ было на балансе ЗПИФ "Газпромбанк-инвестиционный" под управлением АО "ААА Управление капиталом". Гендиректору СТГ Антону Зиновьеву принадлежало 14,03%, ООО "Меридиан" - 7,96%, Станиславу Корнилову - 5,09%, акционерам с долей, не превышающей 5%, - 50%. Позднее Зиновьев сократил свою долю до 10,16%, а затем до 6,02%. Более поздние данные о структуре собственников СТГ не раскрывались.