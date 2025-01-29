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Сыры в России за неделю подорожали на 0,9%, с начала года - на 2,2%

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Молочная продукция в январе дорожает более быстрыми темпами, чем другое продовольствие (за исключением некоторых видов плодоовощной продукции), активнее всего - сыры.

Как сообщил Росстат в среду, с 21 по 27 января сыры подорожали на 0,9%, с начала года - на 2,2%.

Кроме того, цены на сметану выросли на 0,6% (на 1,4% с начала года), питьевое ультрапастеризованное молоко - на 0,3% (на 1,7%), пастеризованное молоко - на 0,4% (на 1,5%), творог - на 0,3% (на 1,3%), сливочное масло - на 0,2%, сухие молочные смеси для детского питания - на 0,1%

Росстат также сообщил, что за неделю цены на черный чай повысились на 0,8%, пшеничную муку, макаронные изделия и вермишель - на 0,6%, мороженую рыбу - на 0,5%, говядину, полукопченые и варено-копченые колбасы, подсолнечное масло - на 0,4%, сосиски, сардельки, овощные и фруктово-ягодные консервы для детского питания, ржаной и пшеничный хлеб, соль и печенье - на 0,3%, маргарин и пшено - на 0,2%.

В то же время цены на яйца снизились на 0,8%, мясо кур - на 0,3%, гречневую крупу - на 0,2%, баранину, мясные консервы для детского питания и рис - на 0,1%.

По данным Росстата, в 2024 году продукты питания подорожали в РФ на 11,4%, алкогольные напитки - на 8,3%.

Росстат
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