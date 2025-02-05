Цены производителей на бензин в РФ в декабре снизились на 12,5%

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Цены производителей на бензин в РФ в декабре 2024 года уменьшились на 12,5% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 1,9% в ноябре и на 1,8% в октябре, сообщил Росстат.

До этого цены производителей на бензин в РФ в сентябре росли на 1,4%, в августе - на 4,9%, в июле - на 25%, в июне на 0,7% после снижения на 7,9% в мае, повышения на 2,5% в апреле, на 16,1% в марте, на 12,2% в феврале, на 0,2% в январе, сокращения в декабре 2023 года на 20,1% и в ноябре - на 15,6%.

За 2024 год цены производителей на бензин повысились на 38,9%.

Марки бензина от АИ-81 до АИ-92 подешевели у производителей в декабре на 14,8% (в ноябре - рост на 1,3%), от АИ-93 до АИ-95 - на 12,9% (в ноябре - снижение на 2,9%), от АИ-96 до АИ-98 - на 9,1% (месяцем ранее - снижение на 5,8%), от АИ-98 и выше - на 0,5% (в ноябре - рост на 7,4%).

Потребительские цены на бензин автомобильный в декабре 2024 года в среднем по России превышали цены производителей в 2,5 раза (в декабре 2023 года - в 3,1 раза).

Дизельное топливо у производителей подешевело в декабре по сравнению с предыдущим месяцем на 3,3% после снижения цен в ноябре на 1,1%, роста на 2,5% в октябре, на 0,9% в сентябре, на 1,2% в августе, на 0,3% в июле, снижения на 1,3% в июне, роста на 0,3% в мае, на 9,6% в апреле, на 11,9% в марте. В феврале цены производителей на ДТ уменьшились на 3,9%, на 4% - в январе.

В декабре 2024 года по сравнению с ноябрем рост цен производителей на нефть составил 2,4% (по сравнению с декабрем 2023 года - рост на 2,5%). Тарифы на ее перекачку трубопроводным транспортом поднялись на 0,7% (по сравнению с декабрем 2023 года рост на 15,1%).

Как сообщалось, по итогам 2023 года цены производителей на бензин выросли в РФ на 58,4%, цены производителей на дизельное топливо - на 8,5%.