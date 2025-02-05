Поиск

Цены на бензин на АЗС с 28 января по 3 февраля ускорили рост до 0,11%

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Потребительские цены на бензин в России с 28 января по 3 февраля выросли на 0,11% после повышения на 0,04% с 21 по 27 января 2024 года и на 0,09% с 14 по 20 января, сообщил Росстат.

С начала года цены к 3 февраля января выросли на 0,79% (общая инфляция за этот период составила 1,3%).

Средняя стоимость литра бензина по стране на 3 февраля составляла 58,77 рубля. Стоимость литра АИ-92 равнялась 55,61 рубля, АИ-95 - 60,74 рубля, АИ-98 - 83,4 рубля.

Потребительские цены на дизельное топливо с 28 января по 3 февраля повысились на 0,12% после роста на 0,07% с 21 по 27 января и символического (0,01%) снижения с 14 по 20 января. Средняя цена ДТ в стране на 3 февраля составляла 70,73 рубля за литр.

Потребительские цены на бензин в 2024 году выросли на 11,13%, что оказалось выше общей инфляции за год (9,52%).

Росстат
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Производство БАДов в России за год увеличилось на 20,5%

Минпромторг РФ заявил о планах начать с ежегодного выпуска 36 самолетов МС-21

Минпромторг РФ заявил о планах начать с ежегодного выпуска 36 самолетов МС-21

Росстат оценил рост выпуска легковых авто в РФ в 2024 году в 39,2%

Инфляция в РФ в годовом выражении осталась в районе 10,1%

Инфляция в РФ в годовом выражении осталась в районе 10,1%

Курс юаня опустился ниже 13 рублей впервые с 20 сентября 2024 года

Эстонцев предупредили о возможных сбоях из-за отключения от российской энергосистемы

Сложности с трансграничными платежами продолжают давить на себестоимость предприятий

Сложности с трансграничными платежами продолжают давить на себестоимость предприятий
Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе328 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне34 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5809 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии162 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2152 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау85 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние221 материалов
Авиакатастрофа в ВашингтонеАвиакатастрофа в Вашингтоне26 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов185 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });