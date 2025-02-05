Цены на бензин на АЗС с 28 января по 3 февраля ускорили рост до 0,11%

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Потребительские цены на бензин в России с 28 января по 3 февраля выросли на 0,11% после повышения на 0,04% с 21 по 27 января 2024 года и на 0,09% с 14 по 20 января, сообщил Росстат.

С начала года цены к 3 февраля января выросли на 0,79% (общая инфляция за этот период составила 1,3%).

Средняя стоимость литра бензина по стране на 3 февраля составляла 58,77 рубля. Стоимость литра АИ-92 равнялась 55,61 рубля, АИ-95 - 60,74 рубля, АИ-98 - 83,4 рубля.

Потребительские цены на дизельное топливо с 28 января по 3 февраля повысились на 0,12% после роста на 0,07% с 21 по 27 января и символического (0,01%) снижения с 14 по 20 января. Средняя цена ДТ в стране на 3 февраля составляла 70,73 рубля за литр.

Потребительские цены на бензин в 2024 году выросли на 11,13%, что оказалось выше общей инфляции за год (9,52%).