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Минпромторг РФ заявил о планах начать с ежегодного выпуска 36 самолетов МС-21

Минпромторг РФ заявил о планах начать с ежегодного выпуска 36 самолетов МС-21
Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ рассчитывает, что на первом этапе будет производиться 36 пассажирских самолетов МС-21 ежегодно, заявил глава ведомства Антон Алиханов.

"Наша задача - на первом этапе выйти на не менее 36 МС-21 ежегодно, а дальше наша задача - удвоить эти мощности, имея в виду в том числе и, конечно, планы по выходу на экспорт", - сказал Алиханов в интервью "Первому каналу".

В соответствии с принятой в прошлом году Комплексной программой гражданской авиаотрасли (КПГА), начало поставок МС-21 предполагается с 2025 года - в количестве девяти штук. С 2026 года производство должно вырасти до 31 единицы, с 2027 - до 36.

В начале этого года глава "Ростеха" (в структуру госкорпорации входит ПАО "ОАК") Сергей Чемезов заявил, что старт серийного выпуска МС-21 переносится на 2026 год. "Нам надо завершить все сертификационные испытания. За этот год, я надеюсь, мы завершим все полеты - там очень много полетов. И начиная со следующего года уже будет серийное производство", - сказал Чемезов журналистам.

Сроки по МС-21 переносились и ранее. Изначально лайнер создавался в международной кооперации, однако после введения антироссийских санкций иностранные партнеры вышли из проекта, что привело к необходимости ускоренного импортозамещения систем и комплектующих.

Минпромторг РФ Антон Алиханов
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