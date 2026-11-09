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Набиуллина заявила, что возможности для снижения ставки откроются с восстановлением мощностей

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Чрезмерный рост спроса в текущей ситуации может ускорить инфляцию, по мере восстановления мощностей этот риск будет убывать, и тогда появится пространство для снижения ключевой ставки, полагает глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"В сентябре и октябре мы действительно даже не рассматривали снижение ставки, только сохранение. Почему? На это есть три основные причины. Первое, летом ситуация с инфляцией поменялась, атаки на наши нефтеперерабатывающие заводы, другие промышленные предприятия, ЦОДы, логистические центры ограничили производственные возможности. Мы полагаем, что это временно, так как и сам бизнес, и правительство прилагают колоссальные усилия для восстановления пострадавших объектов. И пока этот процесс восстановления не завершен, то спрос должен расти сдержанным темпом", - сказала она на совместном заседании комитетов Госдумы по подготовке к рассмотрению Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2027 год и период 2028 и 2029 годов.

"О снижении ВВП, экономики речи не идёт, но чрезмерный рост спроса в текущих обстоятельствах может ускорить инфляцию. Допустить этого нельзя", - отметила Набиуллина.

Она пояснила, что по мере восстановления мощностей, наряду с поступательным ростом производительности труда, этот риск будет убывать, и это откроет пространство для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики, снижения ключевой ставки. "Но не ранее этого", - подчеркнула председатель ЦБ.

Эльвира Набиуллина ЦБ РФ Банк России
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