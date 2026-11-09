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Обязательства российских авиакомпаний по углеродным платежам будут известны в 2030 году

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Любые прогнозы о количестве и стоимости углеродных единиц, которые могут потребоваться российским авиакомпаниям для зачета в системе CORSIA, сейчас носят очень приблизительный характер с большой погрешностью, сказал "Интерфаксу" министр экономического развития Максим Решетников.

"Размер превышения базового уровня выбросов российскими авиакомпаниями и объем необходимых для его покрытия углеродных единиц станут известны в конце 2030 года. Сейчас любые прогнозы как по количеству углеродных единиц, так и в стоимостном выражении носят очень приблизительный характер с большой погрешностью. Реальные обязательства будут зависеть от ряда факторов. Прежде всего, от масштабов и географии международных полетных программ всей международной гражданской авиации, от рыночной стоимости углеродных единиц, соответствующих требованиям CORSIA, от развития альтернативных видов топлива", - сказал он.

Программа CORSIA (система компенсации и сокращения выбросов углерода для международной авиации) разработана ICAO и направлена на сокращение выбросов углекислого газа в мировой авиаотрасли. Основные инструменты для выполнения требований CORSIA - использование топлива, отвечающего критериям устойчивости (SAF/LCAF), а также покупка углеродных единиц (УЕ) для компенсации выбросов сверх базового уровня. С 2027 года начнется обязательный этап внедрения системы, который распространится на большую часть стран-членов ICAO, в том числе Россию. Это потребует от российских авиакомпаний осуществлять мониторинг потребления топлива при выполнении зарубежных полетов, ежегодно формировать и верифицировать углеродную отчетность, а с 2031 года - компенсировать выбросы углекислого газа, превышающие базовый уровень, рассчитанный ICAO.

Ранее Альфа-банк оценил предполагаемые обязательства группы "Аэрофлот" по углеродным платежам в рамках CORSIA за 2027 год в $22,5 млн, или $1,5 (125-130 рублей) на одного пассажира международных рейсов. К 2029 году сбор может вырасти до $4,5 на пассажира.

Аэрофлот Максим Решетников CORSIA Минэкономразвития
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