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Brent подешевела более чем на 4% до $94,15 за баррель

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Снижение цен на нефть усилилось в понедельник вечером, Brent теряет более 4%.

Падению рынка способствовало заявление президента США Дональда Трампа о том, что Штатам, скорее всего, не придется возобновлять удары по Ирану. Тегеран находится в непростом положении и хочет заключить соглашение с Вашингтоном, сказал он.

Трамп подчеркнул, что США готовы к возобновлению ударов, если все же появится такая необходимость. В частности, он отметил, что американские военные уже составили план возможных ударов по объектам иранской инфраструктуры.

К 18:10 по Москве январские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $4,17 (4,24%) до $94,15 за баррель.

Декабрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $3,29 (3,62%), до $87,54 за баррель.

Снижение цен на нефть усилилось в понедельник после появления информации о том, что власти Катара планируют провести встречу между высокопоставленными представителями США и Ирана на следующей неделе. Об этом сообщил Clash Report со ссылкой на главу Национальной разведывательной организации Турции Ибрагима Калына.

В Дохе подтвердили, что готовятся организовать консультации между вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсеном Резаи, заявил Калын. Он отметил, что такая встреча могла бы стать "важной возможностью для прорыва на переговорах" по урегулированию иранского конфликта.

"Похоже, нефтяной рынок переживает затишье перед бурей, и в ближайшие недели перспективы цен будут зависеть от реализации одного из двух противоположных сценариев", - отмечает старший аналитик по энергетическому сектору DNB Carnegie Хельге Андре Мартинсен.

По его словам, дипломатический прорыв может привести к резкому падению цен на нефть, и наоборот, возобновление боевых действий на Ближнем Востоке может спровоцировать их значительный рост.

Brent WTI Иран Катар США Дональд Трамп
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