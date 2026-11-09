Саудовский нефтепровод "Восток - Запад" подвергся очередной атаке

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Нефтепровод "Восток - Запад" в Саудовской Аравии, используемый для обхода Ормузского пролива, в понедельник подвергся нападению, однако работа его не была нарушена, сообщает SPA.

Агентство цитирует представителя министерства энергетики королевства, который сообщил, что нефтепровод подвергся нападению в районе Медины, на западе страны, в результате чего возник "небольшой пожар", который был потушен.

Представитель не уточнил, кто несет ответственность, однако поддерживаемые Ираном йеменские хуситы ранее неоднократно наносили удары по нефтяной инфраструктуре Саудовской Аравии с помощью беспилотников и баллистических ракет.