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Яйца в РФ за неделю подешевели на 0,5%, сливочное масло стало дороже на 0,2%

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Цены на яйца в РФ за неделю с 28 января по 3 февраля снизились на 0,5%, сообщил Росстат в среду.

В минусовой зоне также оказались свинина, мясо кур, фруктово-ягодные консервы для детского питания, которые подешевели на 0,1%.

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Остальная продукция, сведения о ценах на которую публикует статведомство, дорожала, активнее всего - водка. Цены на нее повысились на 1%.

Кроме того, сыры подорожали на 0,9%, черный чай - на 0,8%, сметана, пшеничная мука, макаронные изделия и вермишель - на 0,6%, мороженая рыба - на 0,5%, говядина, пастеризованное молоко, подсолнечное масло - на 0,4%.

Рост цен на ультрапастеризованное молоко, творог, овощные и фруктово-ягодные консервы для детского питания, ржаной и пшеничный хлеб, поваренную соль и печенье составил 0,3%, на сливочное масло, маргарин и пшено - 0,2%, на сухие молочные смеси для детского питания - 0,1%.

По данным Росстата, в 2024 году продукты питания подорожали в РФ на 11,4%, алкогольные напитки - на 8,3%.

Росстат
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