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Societe Generale в IV квартале увеличил чистую прибыль в 2,4 раза

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Французский банк Societe Generale SA увеличил чистую прибыль в четвертом квартале 2024 года в 2,4 раза - до 1,041 млрд евро по сравнению с 429 млн евро за аналогичный период предыдущего года, сообщается в отчетности кредитной организации.

Выручка выросла на 11,1% - до 6,621 млрд евро. В том числе чистый процентный доход французского подразделения банка подскочил на 36,2% и достиг 1,091 млрд евро.

Аналитики, опрошенные Visible Alpha, в среднем ожидали чистую прибыль на уровне 820,8 млн евро при выручке в 6,41 млрд евро.

Доход от операций с акциями вырос на 10% (до рекордных для периода 831 млн евро), от сделок с активами с фиксированной доходностью и валютой - на 8,8% (до 501 млн евро).

Показатель достаточности капитала первого уровня (CET1) банка на конец декабря составил 13,3% против 13,1% годом ранее.

Кроме того, банк запускает программу обратного выкупа акций на 872 млн евро и предложит акционерам утвердить повышение дивидендов до 1,09 евро с 0,9 евро на акцию.

В 2025 году кредитная организация ожидает роста выручки более чем на 3%.

Котировки акций Societe Generale взлетели на 10% в ходе торгов в Париже в четверг - максимум в составе общеевропейского индекса Stoxx Europe 600.

Societe Generale Франция
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