Поиск

Societe Generale увеличил чистую прибыль во II кв. на 24%, лучше прогноза

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Французский банк Societe Generale SA увеличил чистую прибыль во втором квартале 2024 года на 24%, выручку - на 6%.

Как говорится в пресс-релизе банка, чистая прибыль в апреле-июне составила 1,11 млрд евро по сравнению с 900 млн евро за аналогичный период предыдущего года.

Выручка увеличилась до 6,69 млрд евро с 6,29 млрд евро годом ранее.

Аналитики, опрошенные Visible Alpha, в среднем прогнозировали чистую прибыль банка на уровне 942,6 млн евро, выручку - 6,5 млрд евро.

Доход Societe Generale от операций с акциями в минувшем квартале вырос на 24,4%, до 989 млн евро. Выручка в сегменте операций с активами с фиксированной доходностью увеличилась на 3%, до 571 млн евро.

Чистый процентный доход французского подразделения банка повысился на 10,6%, до 893 млн евро. В то же время Societe Generale ухудшил годовой прогноз для этого показателя на 300 млн евро, отметив ослабление спроса на кредиты.

Показатель достаточности капитала первого уровня (CET1) банка на конец июня составил 13,1%, как и на конец прошлого года. Банк ожидает, что к концу текущего года этот показатель будет выше 13%.

Акции Societe Generale теряют в цене 7,6% в ходе торгов в Париже в четверг. С начала текущего года их стоимость снизилась на 7,8%.

Societe Generale Франция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Societe Generale получил 301 млн евро, окончательно закрыв российские позиции

Societe Generale получил 301 млн евро, окончательно закрыв российские позиции

Банк "Ак Барс" восстановил работу онлайн-сервисов после сбоя

Айтишники с IT-ипотекой не смогут уволиться до погашения кредита

Нефть Brent подорожала до $81,55 за баррель

ФРС ожидаемо сохранила базовую ставку в диапазоне 5,25-5,5%

Зарплаты в РФ в мае выросли на 8,8% в реальном выражении

В России безработица в июне обновила исторический минимум - 2,4%

В России безработица в июне обновила исторический минимум - 2,4%
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });