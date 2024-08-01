Societe Generale увеличил чистую прибыль во II кв. на 24%, лучше прогноза

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Французский банк Societe Generale SA увеличил чистую прибыль во втором квартале 2024 года на 24%, выручку - на 6%.

Как говорится в пресс-релизе банка, чистая прибыль в апреле-июне составила 1,11 млрд евро по сравнению с 900 млн евро за аналогичный период предыдущего года.

Выручка увеличилась до 6,69 млрд евро с 6,29 млрд евро годом ранее.

Аналитики, опрошенные Visible Alpha, в среднем прогнозировали чистую прибыль банка на уровне 942,6 млн евро, выручку - 6,5 млрд евро.

Доход Societe Generale от операций с акциями в минувшем квартале вырос на 24,4%, до 989 млн евро. Выручка в сегменте операций с активами с фиксированной доходностью увеличилась на 3%, до 571 млн евро.

Чистый процентный доход французского подразделения банка повысился на 10,6%, до 893 млн евро. В то же время Societe Generale ухудшил годовой прогноз для этого показателя на 300 млн евро, отметив ослабление спроса на кредиты.

Показатель достаточности капитала первого уровня (CET1) банка на конец июня составил 13,1%, как и на конец прошлого года. Банк ожидает, что к концу текущего года этот показатель будет выше 13%.

Акции Societe Generale теряют в цене 7,6% в ходе торгов в Париже в четверг. С начала текущего года их стоимость снизилась на 7,8%.