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Банк Societe Generale увеличил квартальную чистую прибыль в 2,4 раза

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Французский банк Societe Generale SA в первом квартале 2025 года увеличил чистую прибыль в 2,4 раза, лучше прогнозов рынка, во многом благодаря увеличению доходов от торговли акциями.

В январе-марте чистая прибыль банка составила 1,61 млрд евро против 680 млн евро годом ранее.

Чистый банковский доход (аналог выручки) повысился на 6,6% - до 7,08 млрд евро.

Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем оценивали прибыль банка на уровне 1,22 млрд евро, выручку - 6,92 млрд евро.

Доходы банка от торговли акциями в прошлом квартале подскочили на 22%, до 1,06 млрд евро, тогда как выручка в сфере торговли бумагами с фиксированной доходностью понизилась на 2,4%, до 698 млн евро.

Показатель достаточности капитала первого уровня (CET1) банка на конец марта составил 13,4% против 13,3% на конец прошлого года.

С начала 2025 года капитализация Societe Generale взлетела на 62%, максимальными темпами среди всех ведущих банков Европы, до примерно 31 млрд евро.

Societe Generale Франция
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