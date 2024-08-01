Societe Generale получил 301 млн евро, окончательно закрыв российские позиции

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Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Французская группа Societe Generale в конце июля закрыла позиции, связанные с присутствием группы в России через Росбанк, получив от сделки 301 млн евро, говорится в отчетности группы.

Финансовые элементы, связанные с этой сделкой, будут отражены в отчетности за третий квартал 2024 года и внесут положительный вклад в чистую прибыль группы в размере 200-250 млн евро.

Согласно отчетности, на конец второго квартала объем рисков на балансе группы, связанных с Россией, составлял 0,6 млрд евро, снизившись более чем на 80% с начала 2022 года.

Группа Societe Generale покинула российский рынок в мае 2022 года, продав основной актив - Росбанк компании "Интеррос" бизнесмена Владимира Потанина, которая и основала банк в 1998 году.

В настоящее время основными акционерами Росбанка являются "Интеррос" (45%) и созданный Потаниным благотворительный фонд (47,5%). Еще 7,5% находятся на балансе компании "Русфинанс" (принадлежит Росбанку) в рамках мотивационной программы сотрудников банка. "Интеррос" также является основным акционером "ТКС Холдинга" с долей 35%, которую он выкупил в апреле 2022 года у основателя группы Олега Тинькова (признан в РФ иноагентом).

В мае этого года акционеры "ТКС Холдинга" одобрили размещение дополнительной эмиссии акций в рамках сделки по интеграции в состав группы Росбанка. Финализация допэмиссии и закрытие сделки ожидаются до конца третьего квартала 2024 года. Холдинг также планирует получить все необходимые регуляторные согласования от государственных органов.