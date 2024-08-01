Поиск

Societe Generale получил 301 млн евро, окончательно закрыв российские позиции

Societe Generale получил 301 млн евро, окончательно закрыв российские позиции
Фото: Pascal Le Segretain/Getty Images

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Французская группа Societe Generale в конце июля закрыла позиции, связанные с присутствием группы в России через Росбанк, получив от сделки 301 млн евро, говорится в отчетности группы.

Финансовые элементы, связанные с этой сделкой, будут отражены в отчетности за третий квартал 2024 года и внесут положительный вклад в чистую прибыль группы в размере 200-250 млн евро.

Согласно отчетности, на конец второго квартала объем рисков на балансе группы, связанных с Россией, составлял 0,6 млрд евро, снизившись более чем на 80% с начала 2022 года.

Группа Societe Generale покинула российский рынок в мае 2022 года, продав основной актив - Росбанк компании "Интеррос" бизнесмена Владимира Потанина, которая и основала банк в 1998 году.

В настоящее время основными акционерами Росбанка являются "Интеррос" (45%) и созданный Потаниным благотворительный фонд (47,5%). Еще 7,5% находятся на балансе компании "Русфинанс" (принадлежит Росбанку) в рамках мотивационной программы сотрудников банка. "Интеррос" также является основным акционером "ТКС Холдинга" с долей 35%, которую он выкупил в апреле 2022 года у основателя группы Олега Тинькова (признан в РФ иноагентом).

В мае этого года акционеры "ТКС Холдинга" одобрили размещение дополнительной эмиссии акций в рамках сделки по интеграции в состав группы Росбанка. Финализация допэмиссии и закрытие сделки ожидаются до конца третьего квартала 2024 года. Холдинг также планирует получить все необходимые регуляторные согласования от государственных органов.

Societe Generale Интеррос Росбанк
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Банк "Ак Барс" восстановил работу онлайн-сервисов после сбоя

Айтишники с IT-ипотекой не смогут уволиться до погашения кредита

Нефть Brent подорожала до $81,55 за баррель

ФРС ожидаемо сохранила базовую ставку в диапазоне 5,25-5,5%

Зарплаты в РФ в мае выросли на 8,8% в реальном выражении

В России безработица в июне обновила исторический минимум - 2,4%

В России безработица в июне обновила исторический минимум - 2,4%
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });