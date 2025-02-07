Валютные резервы Китая в январе неожиданно выросли на 0,2%

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Валютные резервы КНР, крупнейшие в мире, в январе увеличились на 0,2% - до $3,209 трлн по сравнению с $3,202 трлн в декабре, сообщило Государственное управление валютного контроля (SAFE) страны.

Это стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем прогнозировали сокращение до $3,2 трлн, по данным Trading Economics.

Юань в прошлом месяце подешевел примерно на 0,7% относительно американской нацвалюты. Курс доллара США практически не изменился к корзине основных мировых валют.

Резервы золота в КНР на конец января составляли 73,45 млн унций, увеличившись с 73,29 млн унций месяцем ранее, говорится также в сообщении. Китайский ЦБ покупает драгметалл третий месяц подряд.

В стоимостном выражении резервы золота выросли до $206,53 млрд со $191,34 млрд в конце 2024 года.