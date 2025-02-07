Поиск

Валютные резервы Китая в январе неожиданно выросли на 0,2%

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Валютные резервы КНР, крупнейшие в мире, в январе увеличились на 0,2% - до $3,209 трлн по сравнению с $3,202 трлн в декабре, сообщило Государственное управление валютного контроля (SAFE) страны.

Это стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем прогнозировали сокращение до $3,2 трлн, по данным Trading Economics.

Юань в прошлом месяце подешевел примерно на 0,7% относительно американской нацвалюты. Курс доллара США практически не изменился к корзине основных мировых валют.

Резервы золота в КНР на конец января составляли 73,45 млн унций, увеличившись с 73,29 млн унций месяцем ранее, говорится также в сообщении. Китайский ЦБ покупает драгметалл третий месяц подряд.

В стоимостном выражении резервы золота выросли до $206,53 млрд со $191,34 млрд в конце 2024 года.

Китай SAFE
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Германия сократила экспорт в Россию в 2024 г. на 15,3%, импорт из РФ упал вдвое

Германия сократила экспорт в Россию в 2024 г. на 15,3%, импорт из РФ упал вдвое

ФАС спросила производителей о причинах подорожания ПЭТФ, БОПЭТ-пленки и ПЭТ-гранулы

Нефть Brent подорожала до $74,61 за баррель с минимумов с начала года

Правительство предложило нулевой НДС для ВСМ Москва - Санкт-Петербург на 37 лет

Суд не признал за бывшим главой банка "Открытие" права на бонус накануне санации

Экспортеры в декабре разово нарастили продажу валюты до $13,2 млрд

Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе331 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне35 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2161 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5813 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии164 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту110 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау86 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние221 материалов
Авиакатастрофа в ВашингтонеАвиакатастрофа в Вашингтоне27 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов185 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });