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Валютные резервы Китая в декабре упали до минимума за 8 месяцев

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Валютные резервы КНР, крупнейшие в мире, в декабре уменьшились на 1,9% до $3 трлн 202,4 млрд по сравнению с $3 трлн 265,9 млрд в предыдущий месяц. Об этом говорится в сообщении Государственного управления валютного контроля (SAFE) страны.

Это минимальный уровень за последние восемь месяцев. Аналитики в среднем прогнозировали их сокращение до $3,25 трлн.

Курс юаня в прошлом месяце снизился примерно на 1,2% относительно американской нацвалюты. Между тем доллар США подорожал на 2,6% к корзине основных мировых валют.

Резервы золота в КНР на конец 2024 года составляли 73,29 млн унций, увеличившись с 72,96 млн унций месяцем ранее, сообщило также SAFE. При этом в стоимостном выражении резервы золота снизились до $191,34 млрд со $193,43 млрд в конце ноября.

Китай
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