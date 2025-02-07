Минфин РФ зарегистрировал два допвыпуска "классики" ОФЗ на 50 млрд руб. каждый

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Минфин РФ зарегистрировал два дополнительных выпуска облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) объемом до 50 млрд рублей каждый, следует из приказов министерства, опубликованных на сайте ведомства.

Бумаги допвыпусков будут доступны со следующего аукционного дня - 12 февраля. Дата окончания их размещения - 31 декабря 2027 года.

На аукционах будут предлагаться облигации допвыпусков ОФЗ-ПД 26242 и ОФЗ-ПД 26224.

Выпуск ОФЗ-ПД 26242 на 500 млрд рублей был зарегистрирован в январе 2023 года. Срок погашения бумаг - 29 августа 2029 г. Ставка купонного дохода - 9% годовых, купонный доход по 4-13-му купонам составит 44,88 руб.

Выпуск ОФЗ-ПД 26224 объемом 350 млрд руб. был зарегистрирован в феврале 2018 года. Срок погашения бумаг - 23 мая 2029 года. Ставка купонного дохода - 6,9% годовых, купонный доход по 15-23-му купонам составит 34,41 руб.

В конце января Минфин зарегистрировал семь допвыпусков ОФЗ-ПД объемом до 50 млрд рублей каждый.