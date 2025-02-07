Облигации ООО "Домодедово Фьюэл Фасилитис" подорожали на корпоративных новостях

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Котировки как рублевых, так и валютных облигаций ООО "Домодедово Фьюэл Фасилитис" заметно выросли на торгах на "Московской бирже" в пятницу на корпоративных новостях.

По данным на 16:20 котировки облигаций "Домодедово ФФ" серии 002Р-01 составили 87,8% от номинала (+7,2% к закрытию четверга), что соответствует доходности к погашению 32,12% годовых. Замещающие облигации компании с погашением в 2028 году, номинированные в долларах США, подорожали на 14,4% - до 67,48% от номинала, что соответствует доходности к погашению 21,38% годовых.

"Домодедово" сможет выплатить купон по замещающим облигациям с погашением в 2028 году, который по графику приходится на 8 февраля: обеспечительные меры по иску Генпрокуратуры к компаниям группы сняты в той части, которая препятствует соответствующей выплате.

"Арбитражный суд Московской области удовлетворил ходатайство "Домодедово Фьюэл Фасилитис" (компания-эмитент облигаций - ИФ) о частичном снятии обеспечительных мер. Компания планирует выплатить владельцам облигаций купонный доход по облигациям серии ЗО-28 в сроки, указанные в эмиссионной документации", - сказал "Интерфаксу" представитель аэропорта.

Генпрокуратура в январе направила в Арбитражный суд Московской области иск к компаниям группы "Домодедово" и участникам схемы владения аэропортом, включая его бенефициара Дмитрия Каменщика, сказано в материалах судебной картотеки.

В ответчиках всего 30 компаний, включая те, что участвуют в управлении аэропортом: ООО "Домодедово пэссенджер терминал", ООО "Домодедово эрфилд", ООО "Домодедово коммершл сервисиз" и пр. Также в списке несколько компаний из структуры владения аэропортом, в том числе МКООО "Эрпорт менеджмент компани лимитед", МКООО "Асьенда инвестментс лимитед", "Аламо (трасти) си вай лимитед", "Фонд Атлант фаундейшн". Помимо Каменщика в ответчиках оказался Валерий Коган, возглавляющий набсовет аэропорта.

Также Генпрокуратурой подано заявление об обеспечительных мерах.

"Домодедово" - один из крупнейших аэропортов России. Основные базовые авиакомпании - S7, "Уральские авиалинии", Red Wings, среди обслуживаемых зарубежных перевозчиков - Emirates, Air Arabia, Egypt Air. По данным Росавиации, за 10 месяцев 2024 года пассажиропоток "Домодедово" составил 13,3 млн человек, что на 23,5% меньше, чем годом ранее.