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Международные резервы РФ в январе увеличились на 1,9% до $620,8 млрд

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Объем международных (золотовалютных) резервов РФ в январе 2025 года увеличился на $11,696 млрд, или на 1,9%, до $620,764 млрд с $609,068 млрд, следует из информации на сайте ЦБ РФ.

Стоимость монетарного золота в резервах в январе выросла на $10,819 млрд, или на 5,5%, до $206,526 млрд.

Доля золота в резервах на 1 февраля увеличилась до рекордных 33,3% с 32,1% на 1 января.

Банк России после санкций, наложенных на него в 2022 году западными странами, ограничен в управлении значительной частью золотовалютных резервов. Под ограничения не подпала часть резервов, состоящая из золота и активов в китайских юанях. Основными факторами динамики резервов выступают изменения стоимости резервных активов в результате переоценки по отношению к доллару США, а также операции, проводимые в рамках бюджетного правила, и операции со средствами Фонда национального благосостояния.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они состоят из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.

ЦБ РФ Банк России
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