Международные резервы РФ в феврале увеличились на 1,9%, до $632,4 млрд

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Объем международных (золотовалютных) резервов РФ в феврале 2025 года увеличился на $11,591 млрд, или на 1,9%, до $632,355 млрд с $620,764 млрд, согласно информации на сайте ЦБ РФ.

В январе-феврале 2025 года резервы выросли на $23,287 млрд, или на 3,8%, с $609,068 млрд на 1 января.

Стоимость монетарного золота в резервах в феврале увеличилась на $10,858 млрд, или на 5,3%, до $217,384 млрд. При этом доля золота в резервах выросла до рекордных 34,4% с 33,3%.

Банк России после санкций, наложенных на него в 2022 году западными странами, ограничен в управлении значительной частью золотовалютных резервов. Под ограничения не подпала часть резервов, состоящая из золота и активов в китайских юанях. Основными факторами динамики резервов выступают изменения стоимости резервных активов в результате переоценки по отношению к доллару США, а также операции, проводимые в рамках бюджетного правила, и операции со средствами Фонда национального благосостояния.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они состоят из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.