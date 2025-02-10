Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,7%

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в понедельник демонстрирует умеренный рост на фоне ожиданий возможного скорого снижения геополитических рисков, чему способствуют сообщения в западных СМИ относительно контактов президентов США и России; поддержку российским акциям оказывают также растущие цены на нефть. Индекс IMOEX2 (все сессии) за минуту торгов вырос почти на 0,7% к уровню закрытия основной сессии предыдущего торгового дня.

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 2986,02 пункта (+0,66%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже демонстрируют позитивную динамику в пределах 1,3%.

Подорожали акции "Норникеля" (+1,3%), АФК "Система" (+1,2%), "НОВАТЭКа" (+1,1%), "Русала" (+1,1%), "Т-Технологий" (+1,1%), "НЛМК" (+1%), "Газпрома" (+0,8%), "Сургутнефтегаза" (+0,8%, "префы" выросли в цене на 0,2%), "РусГидро" (+0,8%), "АЛРОСА" (+0,7%), "Аэрофлота" (+0,7%), "Северстали" (+0,7%), "МТС" (+0,7%), "Роснефти" (+0,6%), Сбербанка (+0,6%, "префы" прибавили в цене также 0,6%), "Татнефти" (+0,6%), ВТБ (+0,5%), "Полюса" (+0,5%), "Московской биржи" (+0,4%), "ММК" (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (+0,2%), "Интер РАО" (+0,2%), "Магнита" (+0,1%).

Президент США Дональд Трамп предположил, что в будущем проведет встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. "Полагаю, я встречусь с Путиным. В подходящее для этого время", - заявил он американским журналистам на борту президентского самолета. По сообщениям СМИ, отвечая на вопросы, Трамп повторил, что у него были контакты с Путиным. "Они были", - сказал он. Ранее Трамп сообщил об этом в интервью The New York Post.

При этом он снова не стал комментировать содержание этих контактов. Также Трамп не стал отвечать на вопрос, как часто и когда проводились эти контакты. "Мы видим прогресс", - добавил Трамп, говоря о попытках украинского урегулирования.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг информацию о беседе по телефону российского лидера Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. "По мере того как администрация в Вашингтоне разворачивает свою работу, возникает много разных коммуникаций, и эти коммуникации ведутся по разным каналам, и, конечно, на фоне множественности этих коммуникаций я лично могу чего-то не знать, быть не в курсе чего-то. Поэтому в данном случае я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть", - сказал Песков "Интерфаксу".

На нефтяном рынке утром в понедельник цены умеренно подрастают второй день подряд. Стоимость фьючерсов на Brent к 07:01 МСК составила $75,09 за баррель (+0,59%), цена WTI - $71,38 за баррель (+0,52%).

Фьючерс на американский фондовый индекс S&P 500 также демонстрирует позитивную динамику (+0,27%), что говорит о вероятном улучшении настроений на американских фондовых биржах в начале новой недели.

Американские фондовые индексы упали по итогам торгов в пятницу, инвесторы оценивали статданные, новости эмитентов и новые заявления президента США Дональда Трампа. Трамп в пятницу сказал, что на предстоящей неделе планирует объявить встречные пошлины на товары из стран, облагающих американский импорт. До этого он уже объявил о введении пошлин на продукцию из Канады, Мексики и Китая, однако первым двум странам удалось договориться об их отсрочке.

Между тем количество рабочих мест в экономике США в январе увеличилось на 143 тыс. Согласно пересмотренным данным, в декабре показатель вырос на 307 тыс., а не на 256 тыс., как сообщалось ранее. Безработица в стране в прошлом месяце снизилась до 4% с декабрьских 4,1%. Аналитики в среднем прогнозировали рост числа рабочих мест на 175 тыс. и сохранение безработицы на уровне 4,1%, по данным Bloomberg.

Индекс потребительского доверия в США в феврале уменьшился до 67,8 пункта по сравнению с 71,1 пункта месяцем ранее, говорилось в предварительном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Февральское значение является минимальным за семь месяцев. Эксперты ожидали сохранения индекса на уровне предыдущего месяца - 71,1 пункта.

При этом инфляционные ожидания среди населения США на ближайший год в феврале повысились до максимальных с ноября 2023 года 4,3% с 3,3% в январе.

На фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона 10 февраля отмечаются смешанные настроения: часть фондовых индикаторов находится в минусе, а часть - в плюсе.