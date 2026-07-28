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ВТБ готов рассмотреть различные формы кредитной поддержки Wildberries-Russ, если будет запрос

ВТБ готов рассмотреть различные формы кредитной поддержки Wildberries-Russ, если будет запрос
Первый зампред банка ВТБ Дмитрий Пьянов
Фото: Пресс-служба ВТБ/ТАСС

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - ВТБ готов рассмотреть различные формы кредитной поддержки группы Wildberries-Russ (RWB), если такой запрос поступит, заявил журналистам первый зампред банка Дмитрий Пьянов.

"Были вопросы по возможности поддержки со стороны ВТБ нашего партнера Wildberries по итогам этих негативных событий. Если такой запрос к нам поступит, то мы, естественно, лояльно отнесемся к различным формам кредитной поддержки, если RWB это потребуется", - сказал Пьянов.

ВТБ и группа Wildberries-Russ (RWB) в мае объявили о стратегическом партнерстве. Первый шаг - покупка ВТБ 5-процентной доли в дочернем банке RWB с потенциальной возможностью увеличения владения.

Ранее в результате масштабных БПЛА-атак пострадал целый ряд крупных логистических объектов объединенной компании Wildberries-Russ.

Так, 18 и 22 июля пострадали логистические объекты в Московской (Электросталь) и Тамбовской областях (Котовск); в Краснодарском (Краснодар) и Ставропольском краях (Невинномысск). 24 июля сообщалось об инцидентах на складских объектах в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также в Симферополе.

Неоднократно компания заявляла об эвакуациях и временной приостановке работы объектов и в других регионах РФ.

22 июля основательница Wildberries и глава RWB Татьяна Ким говорила, что складские объекты объединенной компании застрахованы, но текущие страховые предложения для крупных промышленных объектов не покрывают террористические риски и риски атак БПЛА.

RWB, в свою очередь, предоставляет меры поддержки для продавцов, чьи товары пострадали в результате атак. Меры поддержки также анонсировали ВБ банк, ВТБ и Сбербанк.

ВТБ Wildberries Wildberries-Russ RWB
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