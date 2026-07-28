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ВТБ рассмотрит участие в приватизации НСПК после завершения оценки компании

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - ВТБ рассмотрит участие в приватизации Национальной системы платежных карт после завершения оценки компании и появления предложения, заявил журналистам первый зампред банка Дмитрий Пьянов.

"Банк России рассчитывает к концу года только завершить оценку рыночной стоимости НСПК, поэтому ВТБ будет рассматривать этот вопрос после завершения оценки и появления предложения. Сейчас условия частичной приватизации неизвестны" - сказал он.

ЦБ в конце сентября 2025 года опубликовал доклад, в котором сообщил, что оценит возможность и механизмы передачи ряда сервисов НСПК в управление частного сектора. Среди возможных сценариев рассматривалась продажа миноритарного пакета или spin-off ряда сервисов. При продаже миноритарного пакета акций НСПК участникам рынка Банк России должен был сохранить контрольный пакет (не менее 50% + 1 акция).

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в начале июля сообщила о планах частичной приватизации НСПК: доля акций, доступная для покупки одним участником, будет ограничена 5%. ЦБ рассчитывает, что рыночная оценка компании пройдет до конца 2026 года, а сама сделка состоится в 2027 году, но при заинтересованности участников рынка процесс может быть ускорен.

Национальная система платежных карт была создана в 2014 году после введения против России ряда санкций. НСПК объявила о начале эмиссии первых карт "Мир" в декабре 2015 года. Она также обрабатывает операции по картам международных платежных систем Visa и Mastercard, которые в марте 2022 года одновременно объявили о приостановке работы на российском рынке из-за конфликта на Украине. Единственным акционером НСПК является Банк России.

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