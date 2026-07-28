Wildberries и Ozon исполнили предупреждения ФАС в части взаимодействия с потребителями и продавцами

Фото: Александр Манзюк/ТАСС

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Маркетплейсы Wildberries и Ozon представили Федеральной антимонопольной службе отчеты об исполнении предупреждений антимонопольного ведомства, касавшихся взаимодействия с продавцами и покупателями.

Как сообщила пресс-служба ведомства, компании синхронизировали сроки выплат продавцам за реализованные товары, установили предельный срок зачисления денежных средств на счет продавца не более 30 календарных дней с момента реализации товара.

Ozon с 31 июля изменит обозначение в карточке товара: вместо "Оригинал" будет отображаться "Бренд проверен" (ранее ФАС посчитала, что указание на "оригинал" вводит в заблуждение, так как не означает, что остальные товары не являются оригинальными).

Также компании отменили привязку тарифов на логистику к цене товара. "Для продавцов это означает прозрачную и предсказуемую стоимость доставки, которая не зависит от ценообразования на товар. Для потребителей - отсутствие дополнительной нагрузки на конечную стоимость продукции", - отметили в ФАС.

Действия Wildberries и Ozon в текущей ситуации признаны соответствующими антимонопольному законодательству, заявили в службе.

В ФАС также напомнили, что вопрос ограничения комиссий маркетплейсов в настоящее время прорабатывается в рамках изменений в закон о платформенной экономике.