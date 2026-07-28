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ВТБ ждет нормализации с ликвидностью на рынке, устранения положительного спреда RUONIA к КС

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Ситуация с рублевой ликвидностью в банковском секторе с середины июня непростая, заявил журналистам первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

Он отметил, что на эту ситуацию повлиял ряд факторов. Минфин в рамках расходования бюджетных средств сейчас больше ликвидности утилизирует, сократился объем предложения средств Федеральным казначейством на аукционах, Банк России модифицирует операционную процедуру с целью свести к нулю спред инструментов денежного рынка к ключевой ставке.

"Это приводит к тому, что мы за долгий-долгий период наблюдаем позитивный дифференциал, позитивный спред RUONIA к ключевой ставке, что свидетельствует о напряженности на денежном рынке", - сообщил Пьянов.

Еще одним фактором является то, что три крупнейших государственных финорганизации - Сбербанк, ВТБ и "ДОМ.РФ" - аккумулируют всю доступную ликвидность на российском рынке в преддверии выплаты больших дивидендов.

"Мы надеемся, что это мероприятие (сложности с ликвидностью - ИФ) будет временное, что дивиденды, полученные государством, будут дальше растекаться по сектору, сокращение предложения Федерального казначейства будет устранено. И этот перелёт спреда к RUONIA Центральный банк тоже идентифицирует и будет устранять", - подчеркнул первый зампред ВТБ.

По его словам, ВТБ в этих условиях не обращался к ЦБ за дополнительной ликвидностью. "Нет, к Центральному банку обращаться не пришлось", - заявил Пьянов.

Банк России Дмитрий Пьянов Минфин ВТБ Сбербанк Федеральное Казначейство ДОМ.РФ
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