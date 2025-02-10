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Китай разрешил страховщикам инвестиции в золото

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Власти Китая запустили пилотную программу, которая впервые позволит страховым компаниям инвестировать в золото.

Это, как ожидается, высвободит миллиарды долларов потенциальных инвестиций в драгметалл и может придать новый импульс росту его стоимости.

В соответствии с программой, начавшей действовать 7 февраля, десять китайских страховых компаний, включая две крупнейшие - PICC Property & Casualty Co. и China Life Insurance Co., смогут инвестировать в золото до 1% своих активов. Потенциальные инвестиции в драгметалл в связи с этим могут достигнуть 200 млрд юаней ($27,4 млрд), говорится в обзоре Minsheng Securities Co.

Запуск программы показывает, что власти КНР осознают нехватку инвестиционных возможностей в Китае и необходимость предложить финкомпаниям альтернативные инструменты в условиях спада на рынке недвижимости, отмечают эксперты.

Цена золота выросла примерно на 40% с конца 2023 года. Экономические и геополитические риски, возникшие после возврата Дональда Трампа на пост президента США, обеспечили дополнительную поддержку драгметаллу.

В понедельник стоимость золота обновила рекордный максимум, поднявшись до $2895 за унцию. На прошлой неделе драгметалл подорожал на 2,2%.

Золото стало первым сырьевым товаром, в который китайским страховщикам прямо разрешено инвестировать. Пекин запрещает вложения представителей этого сектора в активы, "не имеющие стабильного денежного дохода", а также ограничивает объемы их инвестиций в акции и облигации.

Китай США Дональд Трамп
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