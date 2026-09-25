Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 0,2%

Фото: Антон Денисов/РИА Новости

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на МосБирже в пятницу демонстрирует небольшое снижение, отыгрывая как существующие геополитические риски, так и коррекционное снижение мировых цен на нефть.

К 07:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2308,7 пункта (-0,16%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют негативную динамику в пределах 0,9%.

Подешевели акции "ММК" (-0,9%), "ФосАгро" (-0,8%), "Роснефти" (-0,6%), МКПАО "ВК" (-0,6%), "Татнефти" (-0,5%), АФК "Система" (-0,5%), ВТБ (-0,4%), "Русала" (-0,4%), "Аэрофлота" (-0,3%), "Газпрома" (-0,3%), МКПАО "Яндекс" (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (-0,2%), "Норникеля" (-0,2%), "Интер РАО" (-0,2%), "Т-Технологии" (-0,2%), "НЛМК" (-0,1%), "НОВАТЭКа" (-0,1%), "префы" Сбербанка (-0,1%) и "Сургутнефтегаза" (-0,1%).

Подорожали акции "Полюса" (+0,7%), "Корпоративного центра ИКС 5" (+0,6%), "Северстали" (+0,3%), МКПАО "Хэдхантер" (+0,3%), "Московской биржи" (+0,2%), "МТС" (+0,2%).

Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в четверг встретился в Нью-Йорке со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером, передает CNN со ссылкой на источники. "Дмитриев встретился в четверг в Нью-Йорке с посланниками президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером для обсуждения американо-российского сотрудничества и мирного урегулирования конфликта на Украине", - информировал телеканал.

Мировые цены на нефть 25 сентября утром умеренно снижаются в рамках коррекции после заметного роста накануне; участники рынка продолжают внимательно следить за ситуацией на Ближнем Востоке. Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 07:01 мск опустилась на 0,94%, до $105,6 за баррель, фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на Нью-Йоркской товарной бирже подешевели к этому времени на 1,6%, до $93,1 за баррель.

Тегеран передал свое предложение американским официальным лицам во время встречи сторон при посредничестве третьих лиц на этой неделе, сообщает The Washington Post со ссылкой на главу МИД Ирана Аббаса Аракчи. "Иран передал администрации Трампа предложение, согласно которому Ормузский пролив будет вновь открыт, а переговоры о прекращении полномасштабной войны возобновятся в течение семи дней", - цитирует издание заявление Аракчи, сделанное группе журналистов и экспертов на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

По словам главы МИД Ирана, нынешнее предложение похоже на меморандум о взаимопонимании, который стороны согласовали в июне. Согласно ему, США должны выполнить определенные условия в течение семи дней, чтобы возобновить переговоры и вновь открыть пролив. При этом телеканал CNN уточняет, что семидневный срок, в течение которого США должны выполнить условия, начнется на следующий день после того, как Вашингтон согласится на предложение Ирана.

Глава МИД Ирана заявил, что они ждут ответа Вашингтона. Аракчи отметил, что Тегеран не торопится, но считает, что было бы лучше, если бы США согласились и переговоры возобновились до промежуточных выборов в американский Конгресс в начале ноября.

Вместе с тем движение "Ансар Аллах" (хуситы) в четверг объявило, что его бойцы применили ракеты и беспилотники против цели на территории столицы Саудовской Аравии Эр-Рияда, а также против предприятий нефтекомпании Saudi Aramco в портовом городе Я́нбу-эль-Бахр на Красном море, передают западные СМИ. До этого силы возглавляемой Саудовской Аравией арабской коалиции по борьбе с хуситами сообщили о перехвате шести баллистических ракет, запущенных из Йемена в сторону Эт-Таифа и Я́нбу-эль-Бахра. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

В свою очередь глава МИД Саудовской Аравии Фейсал Бен Фархан Аль Сауд "на полях" Генассамблеи ООН заявил, что международное сообщество должно оказать противодействие хуситам. "Хуситы угрожают Баб-эль-Мандебскому проливу, международному судоходству, международной безопасности и стабильности. Ответственность за то, чтобы отреагировать на эту угрозу, лежит не только на Саудовской Аравии", - приводит его слова Bloomberg. Министр также заявил, что Эр-Рияд продолжит работать с партнерами в США по проблеме этого регионального конфликта.

Американские фондовые индексы завершили без единой динамики торги в четверг. Давление на котировки оказывал рост доходности американских гособлигаций на фоне усиления ожиданий подъема базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС). Ожидания еще одного повышения ставки ФРС в этом году с целью сдерживания инфляционных рисков выглядят обоснованными, заявил президент Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс, отметив высокий уровень неопределенности в отношении перспектив мировой экономики.

Между тем количество американцев, обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 1 тыс. - до 197 тыс., говорится в отчете министерства труда США. Неделей ранее показатель составил 198 тыс., а не 196 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали роста с прежде объявленного уровня до 201 тыс.

Фьючерс на фондовый индекс S&P 500 в пятницу утром не демонстрирует ярко выраженной динамики (-0,07%), что говорит о вероятном сохранении нейтральных настроений на фондовых биржах США 25 сентября.

На фондовых площадках стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в пятницу также наблюдается смешанная динамика акций. Так, фондовые индикаторы Австралии и Гонконга снижаются на 0,5-1,7%, в то время как индекс Японии подрастает на 1,1%. Биржи материкового Китая и Южной Кореи закрыты в связи с праздниками (Осеннее равноденствие в КНР, праздник Чхусок в Корее).