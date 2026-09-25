Цена нефти Brent снизилась до $105,67 за баррель

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Нефть дешевеет утром в пятницу после роста по итогам двух предыдущих сессий подряд.

Цена ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:08 по Москве составляет $105,67 за баррель, что на $0,93 (0,87%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты подорожали на $3,52 (3,4%) до $106,6 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на $1,47 (1,55%) до $93,14 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость увеличилась на $2,45 (2,7%), до $94,61 за баррель.

Участники рынка продолжают следить за геополитическими новостями, оценивая сообщения о том, что США и Иран рассматривают возможность заключения сделки, которая могла бы обеспечить восстановление поставок нефти через Ормузский пролив.

Тегеран передал американским официальным лицам предложение, которое позволит открыть пролив и возобновить переговоры об урегулировании конфликта, написала The Washington Post со ссылкой на главу МИД Ирана Аббаса Аракчи.

"Иран передал администрации Трампа предложение, согласно которому Ормузский пролив будет вновь открыт, а переговоры о прекращении полномасштабной войны возобновятся в течение семи дней", - цитирует издание заявление Аракчи, сделанное на полях Генеральной Ассамблеи ООН. По его словам, нынешнее предложение похоже на меморандум о взаимопонимании, который стороны согласовали в июне.

Тем временем неназваный американский чиновник сообщил журналистам, что США ведут "позитивные и конструктивные переговоры при посредничестве третьих лиц".

Цены на нефть снижаются, поскольку рынки переоценивают риск перебоев с поставками в свете возможности заключения США и Ираном договоренности о возобновлении судоходства через Ормузский пролив, отметила аналитик XS.com Лин Тран. "Хотя конкретного соглашения пока нет, перспектива дипломатического урегулирования несколько ослабила опасения и активность покупателей на нефтяном рынке", - добавила эксперт.

Между тем ситуация в ближневосточном регионе остается напряженной. Представители хуситов заявили в четверг о применении ракет и беспилотников против целей на территории столицы Саудовской Аравии Эр-Рияда, а также предприятий нефтекомпании Saudi Aramco в портовом городе Янбу-эль-Бахр на Красном море. До этого силы возглавляемой Саудовской Аравией арабской коалиции по борьбе с хуситами сообщили о перехвате шести баллистических ракет, запущенных из Йемена в сторону Эт-Таифа и Янбу-эль-Бахра.

Продолжающиеся атаки "служат явным напоминанием о том, что ключевые нефтяные объекты по-прежнему находятся под прицелом", написал аналитик KCM Trade Тим Уотерер.