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Индекс МосБиржи превысил 3000 пунктов впервые с 26 июля 2024 года

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, днем в понедельник превысил рубеж 3000 пунктов впервые с июля 2024 года на фоне улучшения внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры (фьючерс на Brent подорожал до $75,6 за баррель), а также на ожиданиях сокращения геополитических рисков вокруг Украины после сообщений западных СМИ о контактах президентов США и России.

К 14:41 индекс МосБиржи составил 3002,34 пункта (+1,2%) - максимум с 26 июля 2024 года, индекс РТС - 972,29 пункта (+1,2%); цены большинства "голубых фишек" на бирже выросли в пределах 4,3%.

В лидерах роста выступают акции "Юнипро" (+4,3%), "НОВАТЭКа" (+3,8%), "АЛРОСА" (+3,2%), "Эн+ груп" (+3,2%), Московского кредитного банка (+2,8%), "Селигдара" (+2,7%), "Т-Технологии" (+2,2%), "МТС" (+2,1%), АФК "Система" (+1,8%), "РусГидро" (+1,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 14:41 по Москве составил 58,59 млрд рублей (из них 8,78 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 6,75 млрд рублей на бумаги "Т-Технологий" и 5,71 млрд рублей на акции "Группа Позитив").

Brent МосБиржа РТС США
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