Трамп рассчитывает на встречу с Путиным "в подходящее время"

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп предположил, что в будущем проведет встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Полагаю, я встречусь с Путиным. В подходящее для этого время", - заявил он американским журналистам на борту президентского самолета.

По сообщениям СМИ, отвечая на вопросы, Трамп повторил, что у него были контакты с Путиным. "Они были", - сказал он. Ранее Трамп сообщил об этом в интервью The New York Post.

При этом он снова не стал комментировать содержание этих контактов. Также Трамп не стал отвечать на вопрос, как часто и когда проводились эти контакты.

"Мы видим прогресс", - добавил Трамп, говоря о попытках украинского урегулирования.