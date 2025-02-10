Поиск

Трамп рассчитывает на встречу с Путиным "в подходящее время"

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп предположил, что в будущем проведет встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Полагаю, я встречусь с Путиным. В подходящее для этого время", - заявил он американским журналистам на борту президентского самолета.

По сообщениям СМИ, отвечая на вопросы, Трамп повторил, что у него были контакты с Путиным. "Они были", - сказал он. Ранее Трамп сообщил об этом в интервью The New York Post.

При этом он снова не стал комментировать содержание этих контактов. Также Трамп не стал отвечать на вопрос, как часто и когда проводились эти контакты.

"Мы видим прогресс", - добавил Трамп, говоря о попытках украинского урегулирования.

США Дональд Трамп Владимир Путин встреча
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Финляндия направила самолет-разведчик к месту повреждения танкера в Усть-Луге

Что произошло за день: воскресенье, 9 февраля

Советник Трампа посчитал, что Европа должна заниматься гарантиями безопасности Украины

Советник Трампа посчитал, что Европа должна заниматься гарантиями безопасности Украины
Обострение палестино-израильского конфликта

ООН отметила, что перемирие в Газе помогло избежать голода

ООН отметила, что перемирие в Газе помогло избежать голода

Командующий ВМС КСИР заявил о способности военных Ирана перекрыть Ормузский пролив

Страны Балтии завершили процедуру присоединения электросистем к европейской сети

Минюст США распустил подразделение ФБР по борьбе с информационным влиянием России

Минюст США распустил подразделение ФБР по борьбе с информационным влиянием России

FT сообщила о рисках восстановления судоходства в Красном море из-за идей Трампа по Газе

Обострение палестино-израильского конфликта

В Эр-Рияде заявили о неприемлемости перемещения палестинцев с населяемых ими территорий

В Эр-Рияде заявили о неприемлемости перемещения палестинцев с населяемых ими территорий

Что случилось этой ночью: воскресенье, 9 февраля

Хроники событий
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости373 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне35 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе336 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5830 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии164 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту110 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау86 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние221 материалов
Авиакатастрофа в ВашингтонеАвиакатастрофа в Вашингтоне27 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов185 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });