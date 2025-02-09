Песков не подтвердил и не опроверг информацию о беседе Путина и Трампа

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг информацию о беседе по телефону российского лидера Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом.

"По мере того как администрация в Вашингтоне разворачивает свою работу, возникает много разных коммуникаций, и эти коммуникации ведутся по разным каналам, и, конечно, на фоне множественности этих коммуникаций я лично могу чего-то не знать, быть не в курсе чего-то. Поэтому в данном случае я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть", - сказал он "Интерфаксу".

О том, что Трамп побеседовал по телефону с российским коллегой по вопросам урегулирования конфликта на Украине, сообщила ранее газета The New York Post.