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Песков не подтвердил и не опроверг информацию о беседе Путина и Трампа

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг информацию о беседе по телефону российского лидера Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом.

"По мере того как администрация в Вашингтоне разворачивает свою работу, возникает много разных коммуникаций, и эти коммуникации ведутся по разным каналам, и, конечно, на фоне множественности этих коммуникаций я лично могу чего-то не знать, быть не в курсе чего-то. Поэтому в данном случае я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть", - сказал он "Интерфаксу".

О том, что Трамп побеседовал по телефону с российским коллегой по вопросам урегулирования конфликта на Украине, сообщила ранее газета The New York Post.

Дмитрий Песков США Владимир Путин Дональд Трамп
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