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Трамп заявил, что провел беседу с Путиным

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что побеседовал по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным по вопросам урегулирования конфликта на Украине, сообщила газета The New York Post.

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"Президент Трамп говорил по телефону с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы попытаться договориться о прекращении войны на Украине, сообщил он The Post в эксклюзивном интервью в пятницу на борту самолета Air Force One", - говорится в публикации.

Трамп не ответил на вопрос о том, сколько раз говорил с российским президентом.

По его словам, Путин "хочет, чтобы люди перестали умирать". Американский лидер добавил, что конфликт не возник бы, если бы в 2022 году президентом был он.

Трамп также заявил, что у него есть конкретный план по прекращению боевых действий. "Я надеюсь, что это будет быстро. Каждый день люди умирают. Эта война так ужасна для Украины. Я хочу положить конец этой чертовой штуке", - подчеркнул он.

"Давайте начнем эти встречи. Они хотят встречаться", - обратился Трамп к находившемуся в самолете советнику по национальной безопасности Майку Уолцу.

Дональд Трамп США Путин
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