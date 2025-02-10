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Ритейлер Х5 разместил бонды на 18 млрд рублей

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - ООО "Икс 5 Финанс" завершило размещение 10-летних облигаций серии 003P-09 с офертой через 14 месяцев объемом 18 млрд рублей, сообщил эмитент на ленте раскрытия информации.

Сбор заявок на заем прошел 4 февраля. Объем выпуска по итогам маркетинга был увеличен с не менее 10 млрд до 18 млрд рублей.

По выпуску предусмотрены переменные ежемесячные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, плюс спред в размере 2% годовых.

Организаторами размещения выступили ВБРР, Газпромбанк, банк "Держава", инвестиционный банк "Синара", Sber CIB, Совкомбанк, ИК "Горизонт", Экспобанк.

Поручитель по выпуску – "Корпоративный центр Икс 5". АКРА присвоило эмиссии кредитный рейтинг на уровне ААА(RU), "Эксперт РА" – на уровне ruAAA.

В настоящее время в обращении находятся 10 выпусков биржевых облигаций компании на 153 млрд рублей.

Х5 – крупнейший в России ритейлер по объему выручки. На 31 декабря 2024 года группа объединяла 27,015 тыс. магазинов.

ООО "Икс 5 Финанс" Х5
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