ВВП Норвегии в октябре-декабре снизился второй квартал подряд

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Экономика Норвегии в четвертом квартале 2024 года уменьшилась на 0,6% относительно предыдущих трех месяцев, по данным статистического управления страны.

В третьем квартале, по уточненным данным, ВВП сократился на 1,6%, а не на 1,8%, как было объявлено ранее.

Таким образом, объем норвежской экономики снизился по итогам второго квартала подряд.

Основной причиной спада ВВП в октябре-декабре стало снижение активности в нефтяной отрасли и сфере морских перевозок - на 1%.

Экспорт вырос на 0,1%, импорт снизился на 0,7%.

Государственные расходы увеличились на 0,3%, потребительские - не изменились. Капиталовложения бизнеса повысились на 0,2% (+3,5%).

ВВП в четвертом квартале сократился на 0,3% в годовом исчислении. Это первое снижение с третьего квартала 2023 года.

По пересмотренным данным, в третьем квартале прошлого года экономика выросла на 3,7%, в годовом исчислении, а не на 3,5%, как сообщалось прежде.