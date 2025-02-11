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Биржевые цены на 92-й бензин упали во вторник на 3%

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Стоимость Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по национальному индексу, объединяющему данные всех НПЗ страны, упала во вторник на 3%. Цена Аи-92 начала снижаться в понедельник и за два последних торговых дня сократилась на 3,5% - до 54865 руб./т. Ранее стоимость Аи-92 беспрерывно росла с 22 января, увеличившись к 7 февраля на 20%, следует из данных биржи.

Цена Аи-95 также демонстрировала рост с 22 января, к 10 февраля он превысил 18%. Во вторник, 11 февраля, стоимость Аи-95 снизилась на 0,94% - до 58971 руб./т.

Также на текущей неделе начали снижаться в цене все виды дизельного топлива на СПбМТСБ.

Во вторник днем вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что профильные ведомства намерены проанализировать баланс на внутреннем рынке нефтепродуктов, после чего принимать решение о возможной приостановке экспортных поставок бензина.

С инициативой временно прекратить поставки бензинов за границу выступает Федеральная антимонопольная служба (ФАС). "Готовы предложить несколько как оперативных, так и стратегических мер. К оперативным относим инициирование обсуждения вопроса о запрете экспорта бензина для производителей на один месяц, что должно стимулировать стабилизацию оптовых цен в преддверии посевного сезона", - сообщали в ведомстве.

Уже 18 февраля Новак проведет совещание по ситуации на рынке нефтепродуктов. В настоящее время действует разрешение на экспорт бензина из РФ только для производителей, остальным участникам рынка он запрещен до 28 февраля 2025 года.

Аи-92 Аи-95 Александр Новак СПбМТСБ ФАС
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