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Решение по экспорту бензина будет принято после анализа баланса на внутреннем рынке России

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Профильные ведомства намерены проанализировать баланс на внутреннем рынке нефтепродуктов, после чего принимать решение о возможной приостановке экспортных поставок бензина, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак.

"Мы будем смотреть, принимать решения, связанные с защитой нашего внутреннего рынка. Это требует тщательного анализа", - сказал он.

Отвечая на вопрос о том, принято ли решение о приостановке экспорта бензинов для производителей, Новак ответил: "Мы обязательно проработаем эту инициативу вместе с министерством энергетики".

Приостановить поставки бензинов за границу предлагает Федеральная антимонопольная служба (ФАС). "Готовы предложить несколько как оперативных, так и стратегических мер. К оперативным относим инициирование обсуждения вопроса о запрете экспорта бензина для производителей на один месяц, что должно стимулировать стабилизацию оптовых цен в преддверии посевного сезона", - сообщали журналистам в ведомстве.

Уже 18 февраля Новак проведет совещание по ситуации на рынке нефтепродуктов. До 28 февраля действует запрет на экспорт бензина для непроизводителей.

Александр Новак ФАС
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