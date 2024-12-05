Coca-Cola снизила экологические цели к недовольству защитников окружающей среды

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Американская Coca-Cola Co. подверглась осуждению со стороны защитников окружающей среды после снижения своих целей по переработке и вторичному использованию десятков миллиардов бутылок в год, пишет Financial Times.

Компания сообщила, что к 2035 году намерена довести долю переработанных материалов, используемых в первичной упаковке, до 35-40%, а также "содействовать в обеспечении сбора" 70-75% поступающих на рынок бутылок и банок. Ранее Coca-Cola ставила перед собой цель уже к 2030 году довести долю используемых в упаковке переработанных материалов до не менее 50% и обеспечить сбор одной бутылки или банки на каждую проданную.

В 2023 году Coca-Cola произвела 5,97 млн тонн упаковки, в том числе 137 млрд пластиковых бутылок и 74 млрд алюминиевых и стальных бутылок и банок, говорится в отчете компании.

"Мы по-прежнему стремимся обеспечить долгосрочную устойчивость бизнеса, получая общественное одобрение на свою деятельность и выполняя добровольно поставленные экологические задачи", - заявила Би Перес, руководитель отдела глобальных коммуникаций, устойчивого развития и стратегических партнерств компании Coca-Cola.

В 2022 году компания взяла обязательство к 2030 году продавать 25% напитков в многоразовой или возвратной таре. Сейчас это заявление отсутствует на ее сайте, отмечает Financial Times.

Мэтт Литтлджон, старший вице-президент по стратегическим инициативам экологической группы Oceana, назвал действия Coca-Cola "недальновидными" и "безответственными".

"Новая политика Coca-Cola повышает вероятность попадания еще многих миллиардов одноразовых пластиковых бутылок и стаканчиков в водные пути и моря", - сказал он.

Кроме того, ранее компания обязалась к 2030 году сократить выбросы на 25% от уровня 2015 года, когда было заключено Парижское соглашение по климату. Участники соглашения ставят перед собой цель обеспечить рост средней глобальной температуры не более чем на 2 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем, а в идеале - не более чем на 1,5 градуса.

На этой неделе Coca-Cola скорректировала свои цели по загрязнению окружающей среды парниковыми газами, заявив, что будет стремиться сократить выбросы к 2035 году, ориентируясь на целевой показатель роста температуры не более чем на 1,5 градуса Цельсия. На сколько именно компания планирует сократить выбросы по сравнению с базовым уровнем 2019 года, не указывается.