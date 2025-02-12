Глава ФРС подтвердил нежелание спешить со снижением ставок

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл повторил, что регулятор не видит необходимости спешить с дальнейшим снижением базовой процентной ставки.

12 февраля он выступил в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США с докладом, аналогичным тому, который днем ранее он представил в банковском комитете Сената.

В среду незадолго до выступления Пауэлла были опубликованы данные, согласно которым рост потребительских цен в США ускорился в январе до 3% - максимума за семь месяцев. Причем это стало неожиданностью для аналитиков, которые ожидали сохранения темпов подъема на декабрьском уровне (2,9%).

"Мы добились большого прогресса" в борьбе с инфляцией, "но мы еще не достигли" цели, заявил Пауэлл, отвечая на вопросы.

"Мы хотим пока сохранить ограничительную политику", - сказал он, имея в виду планы ФРС удерживать базовую процентную ставку на прежнем уровне до тех пор, пока не станет ясно, что инфляция уверенно движется в направлении к целевому уровню в 2%.

Федрезерв опустил ставку на 100 базисных пунктов с сентября по декабрь 2024 года - до текущего уровня в 4,25-4,5% годовых. В январе регулятор менять ставку не стал.

"Поскольку денежно-кредитная политика в данный момент является существенно менее ограничительной, чем она была, и экономика США остается сильной, нам не нужно спешить с корректировкой нашего подхода", - сказал Пауэлл.

"Мы понимаем, что слишком быстрое или чрезмерное смягчение политики может подорвать прогресс в замедлении инфляции. В то же время слишком медленное или недостаточное смягчение может вызвать ненужное ухудшение экономической активности и занятости. При рассмотрении степени и сроков дальнейших корректировок целевого диапазона ставки ФРС будет оценивать поступающие данные, перспективы экономики и баланс рисков", - заявил он.

Пауэлл отметил, что экономика США остается сильной, а рынок труда, который был перегретым, немного "остыл" и является устойчивым. Он добавил, что инфляция приблизилась к цели ФРС в 2%, но остается несколько повышенной.

"Если экономика будет оставаться сильной, а устойчивое движение инфляции к целевому показателю не продолжится, мы можем сохранять нашу политику ограничительной дольше, - сказал Пауэлл. - Если произойдет неожиданное ослабление рынка труда, или инфляция будет замедляться быстрее, чем ожидается, мы, соответственно, смягчим политику".