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РЖД в январе увеличили перевозки груженых контейнеров на Дальнем Востоке на 30%

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Дальневосточная железная дорога (ДВЖД, филиал ОАО "РЖД") в январе 2025 года увеличила перевозки контейнеров во всех видах сообщения на 26% по сравнению с показателем января прошлого года - до 124,6 тыс. TEU (эквивалент 20-футового контейнера), говорится в сообщении филиала. В том числе, груженых контейнеров отправлено 118,5 тыс. TEU (рост на 30,1%), перевезено свыше 1,3 млн тонн грузов.

Перевозка автомобилей и комплектующих увеличилась в 1,9 раза до 23,6 тыс. TEU, химикатов и соды – на 33,3% до 20 тыс. TEU, машин, станков, двигателей – на 25,3% до 18,2 тыс. TEU, метизов – на 35% до 16,7 тыс. TEU, промышленных товаров народного потребления – на 28,2% до 15,8 тыс. TEU, бумаги – в 1,6 раза до 3,3 тыс. TEU, продовольственных товаров – в 1,5 раза до 2,6 тыс. TEU.

В то же время перевозка сборных грузов сократилась на 13,7% до 7,1 тыс. TEU.

Как сообщалось, ДВЖД в 2024 году отправила 1,2 млн TEU груженых контейнеров, что на 4,2% превысило показатель 2023 года.

Дальневосточная железная дорога проходит по территории шести субъектов РФ – Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Сахалинской областей, Еврейской автономной области, Якутии.


РЖД
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