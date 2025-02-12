Суд признал банкротом экс-главу Сибирского банка реконструкции и развития

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Тюменской области удовлетворил заявление госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) о банкротстве экс-председателя правления Сибирского банка реконструкции и развития (СБРР, Тюмень) Григория Романюты и ввел в отношении него процедуру реструктуризации долгов, говорится в сообщении пресс-службы АСВ.

Требования банка в размере более 535 млн рублей включены в реестр требований кредиторов Романюты.

В феврале 2018 года Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у СБРР. В марте 2018 года Арбитражный суд Тюменской области признал СБРР банкротом.

Резкое ухудшение финансового положения банка произошло, в частности, в связи с пропажей из кассы значительной суммы денежных средств, отмечал регулятор.

По данным следствия, Романюта и его подельники похитили из кассы банка более 561 млн рублей и скрылись. В 2024 году суд заочно осудил Романюту, находящегося в международном розыске. Ему назначено наказание в виде 8 лет колонии общего режима. Сообщницу Романюты, экс-заместителя председателя СБРР Инессу Бранденбург, задержали в 2021 году и экстрадировали из Испании. Суд приговорил ее к 4 годам колонии общего режима.