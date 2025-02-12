Бьюти-ритейлер "Золотое яблоко" выходит на рынок Саудовской Аравии

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Сеть косметики и парфюмерии "Золотое яблоко" (Екатеринбург) начнет работать в Саудовской Аравии, сообщает пресс-служба ритейлера.

Согласно сообщению, офлайн- и онлайн-магазины будут запущены "в ближайшие месяцы".

"Золотое яблоко" станет не только первым российским бьюти-ретейлером, вышедшим на рынок королевства, но и первым мультибрендовым ретейлером, который выйдет омниканально (откроет физическую точку и запустит интернет-магазин - ИФ)", - приводятся в пресс-релизе слова представителя Российского экспортного центра в Саудовской Аравии Абдулселима Вагабова.

Саудовская Аравия станет шестой страной присутствия "Золотого яблока" и третьей на Ближнем Востоке. Весной прошлого года компания начала работать в Катаре, в декабре - в тестовом режиме запустила интернет-магазин в ОАЭ, также готовится к открытию офлайн-магазина в Дубае. Ритейлер осуществляет деятельность в России, Белоруссии и Казахстане.