Ритейлер "Золотое яблоко" планирует выйти на рынок Китая в 2026 году

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Парфюмерно-косметический ритейлер "Золотое яблоко" в 2026 году планирует выйти на рынок Китая.

Согласно сообщению компании, ритейлер откроет офлайн- и онлайн-магазин в Шанхае. Для покупателей будут доступны товары российских и зарубежных брендов разных ценовых сегментов.

Первое время доставка товаров будет доступна по территории Шанхая, в будущем заказы можно будет доставить и в другие города Китая.

"Выходя в Китай, "Золотое яблоко" может стать трамплином для тех брендов, кто хочет и готов работать с этим рынком. Мы видим, что в некоторых сегментах российская продукция уже пользуется популярностью у местного населения, и высоко оцениваем шансы российских производителей косметики составить достойную конкуренцию уже популярной в Китае продукции", - приводятся в сообщении слова сооснователя и совладельца ритейлера Ивана Кузовлева.

В настоящий момент "Золотое яблоко" работает в шести странах: России, Казахстане, Белоруссии, Катаре, ОАЭ и Саудовской Аравии.